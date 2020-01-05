Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Önü açıldı geliyor

Savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. E.Frankfurt'un kamp kadrosuna almadığı Gineli stoper Simon Falette'yle, Sarı-Lacivertliler'in ilgilendiği ortaya çıkmıştı.

27 yaşındaki Gineli stoperin transfer görüşmeleri yapması nedeniyle kamp kadrosuna alınmadığı iddia edilmişti. Alman basınında çıkan haberlerde yıldız futbolcu için Fenerbahçe ve Köln'ün devrede olduğu, sarı-lacivertlilerin ise transferde bir adım önde olduğu bilgisi verilmişti.

KOLN TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Alman basını, Fenerbahçe'nin Franktfurt'ta kamp kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki Gineli stoper Simon Falette'yi kiralamak istediğini yazmıştı. Öte yandan, Bundesliga ekibi Köln'ün de bu transfer için istekli olduğu iddia ediliyordu.

Köln CEO'su Horst Heldt, bu transferin artık gerçekleşeceğini düşünmediğini kaydetti. Fenerbahçe'nin, Frankfurt ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Falette için satın alma opsiyonlu kiralama formülü önerdiği iddia edilmişti.

SADECE 1 MAÇTA GÖREV ALDI

Stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen 27 yaşındaki Falette'nin E.Frankfurt'la sözleşmesi 2021 yılında bitiyor. Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği de belirtildi. Bu sezon Eintracht Frankfurt'ta sadece 1 maçta oynayan Falette'nin de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği belirtildi.