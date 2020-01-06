Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerde üç bölgeye transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sol bek, stoper ve kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da bu takviyeler için kaynak arayışında. UEFA ile yapılan anlaşma gereği oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Fenerbahçe'nin, harcayacağı 700 bin Euro'su bulunuyor...

BEKLENMEDİK AYRILIK!

Bu doğrultuda takımdan ayrılacak oyuncular için de listeyi hazırlayan Ersun Yanal ve Comolli, gelen beklenmedik haberle adeta sarsıldı. Gelecek sezon için de planlarını hazırlayan ikili, Isla'ya gelen teklife hazırlıksız yakalandı. Ersun Yanal'ın bu sezon en çok beğendiği isimlerden biri olan Isla için Boca Juniors devreye girdi.



Isla - Fenerbahçe

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Isla ile Fenerbahçe'nin mukavele yenilemesi bekleniyordu. Ancak Boca Juniors'un devreye girmesi Fenerbahçe'nin elini zorlaştırdı. Arjantin devi, Isla ile anlaşması halinde sezon sonunda transferi bedelsiz tamamlayabilecek. Fenerbahçe bu gelişmelerin ardından sezon sonunda hem iyi bir sağbekten hem de bonservis gelirinden mahrum kalabilir...