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haberleri: Kolarov'a flaş teklif! İşte ödenecek ücret...

'nin geçtiğimiz sezon sonundan itibaren gündeminde yer alan , ara döneminin gelmesiyle birlikte yeniden gündem oldu. , yaz transfer döneminin sonuna kadar Kolarov'u kadrosuna katmak için uğraş vermişti. Sırp yıldız ile anlaşan Fenerbahçe, son güne kadar Roma kulübünü ikna etmek için uğraşmış ancak başarılı olamamıştı. Sarı-lacivertlilerin yeniden kadroya katabilmek için uğraş vereceği yıldız futbolcu için yine en büyük engel Roma olacak. İtalyan kulübü Kolarov için oldukça cazip bir teklif sundu. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 6.1.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 10:06
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kolarov'a flaş teklif! İşte ödenecek ücret...

Fenerbahçe ve Kolarov ismi yeniden birlikte anılmaya başlandı. Yaz transfer sezonunda adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Kolarov ile bir türlü sözleşme imzalanamamıştı. Sırp yıldız ile anlaşan Fenerbahçe, Roma'yı ikna edememiş ve transfer gerçekleşmemişti. Kolarov'un menajerliğini de yapan ağabeyi, İstanbul'a kadar gelmiş ve Fenerbahçe Beko'nun maçını da izlemişti...

ROMA TEKLİFİNİ SUNDU!

Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde de Kolarov'u istediği biliniyor. Ancak kulübü Roma da Sırp yıldız ile devam etmek istiyor. İtalyanlar bunun için Kolarov'a oldukça cazip bir teklif sundu.

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5 MİLYON EURO!

Roma, 34 yaşındaki dünya yıldızı için 1+1 yıllık kontrat teklifi sundu. Kolarov'un bu anlaşmaya göre alacağı ücret de 2 yıl için 5 milyon Euro olacak. Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolarov'a yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu.

5 GOL 2 ASİST!

Kolarov, bu sezon Roma formasıyla İtalya Serie A'da oldukça başarılı bir performansa imza attı. Sol bek pozisyonunda oynayan yıldız futbolcu 17 maça çıkarken 5 gol 2 asist yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kolarov'a flaş teklif! İşte ödenecek ücret...
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