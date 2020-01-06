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Son dakika: 'ın yeni transferi Saracchi sağlık kontrolünden geçti!

Sezonun ilk yarısında beklenenden uzak bir görüntü sergileyen , lideri 'un 10 puan gerisinde bulunuyor. İkinci yarıda takımı baştan sona yenileme kararı alan Galatasaray'da, çalışmaları da hız kazandı. Sarı-kırmızılılar ilk olarak eski futbolcusu Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katarken, ikinci transfer Saracchi oldu. Uruguaylı sol bek, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçerken, resmi imzaların gün içerisinde atılması bekleniyor...

Giriş Tarihi: 6.1.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 11:32
Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi sağlık kontrolünden geçti!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ligde ve Avrupa'da yaşanan kötü gidişin ardından değişimin sinyallerini vermişti. Sürekli olarak 'ocak' ayının işaret edildiği Galatasaray'da, ara transfer döneminin başlamasıyla beraber sıcak gelişmeler yaşanmaya başlandı.

ONYEKURU İMZALADI!

Galatasaray, ilk olarak eski futbolcu Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Monaco'dan kiraladığı yıldız futbolcu için 750 bin Euro gibi bir bedel ödedi. Onyekuru, 6 aylık dönem için Galatasaray'dan 650 bin Euro kazanacak.

LINNES VE AKBABA DÖNDÜ!

Galatasaray'da yaşanan gelişmelerden biri de iç transferde yaşandı. Sarı-kırmızılılar sezon başında sakatlığı nedeniyle kadroya yazılmayan Emre Akbaba ve yabancı sınırı nedeniyle kadro dışında kalan Martin Linnes'in lisanslarını çıkarttı. Bu iki futbolcu da ligin ikinci yarısında forma giyebilecek.

SARACCHI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ!

Galatasaray'da yaşanan son gelişme ise Marcelo Saracchi transferinde yaşandı. Geçtiğimiz günlerde kiralık olarak görüşmelerin başladığı KAP'a bildirilen genç sol bek, sağlık kontrolünden geçti.

Saracchi'nin kendisini sezon sonuna kadar Galatasaray'a bağlayacak sözleşmeye gün içinde imza atması bekleniyor...

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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi sağlık kontrolünden geçti!
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