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Sturridge'ten şaşırtan görüntü! İdmanda bunu yaptı...

'de efsane futbolcuları Cemil Usta'nın adının verildiği sezonda , ilk yarıyı lider 'un 5 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Bordo-mavililer 2. yarı hazırlıkları kapsamında 'da kampa girdi. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu 'in antrenmandaki görünütüsü ise oldukça dikkat çekti. İngiliz yıldız, idmana telefonu ile çıktı.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 10:43
Sturridge'ten şaşırtan görüntü! İdmanda bunu yaptı...

Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Trabzonspor, lider Sivasspor'un 5 puan arkasında 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da kamp yapıyor.

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Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışan bordo-mavililerde hedef, ligin ikinci yarısını en az kayıpla geçip şampiyonluğa ulaşmak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fırtına'da, yıldız futbolcu Daniel Sturridge'in idmandaki görüntüsü dikkat çekti. 61saatin haberine göre İngiliz yıldız, antrenmana telefonu ile çıktı. Koşu antrenmanı yapan Sturridge, telefonunu çorabına soktu. İşte o ilginç görüntü...

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Sturridge'ten şaşırtan görüntü! İdmanda bunu yaptı...
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