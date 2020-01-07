Galatasaray'da Arda Turan defteri kapanmadı

SABAH Spor'un 3 Ocak'ta manşetine taşıdığı TT Stadı'ndaki Arda Turan görüşmesi gündemi belirlemiş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den "Arda gündemimizde değil" açıklaması gelmişti. Fatih Terim ise Arda Turan defterini "Başkanımızın yerinde olsam Arda için o cümleyi kullanmazdım'' sözleriyle yeniden açtı.

Ara transferde önceliği takımı gençleştirmeye veren G.Saray'da bu doğrultuda Saracchi ve Onyekuru kiralandı, Mariano ve Nagatomo ile yollar ayrılıyor. Fatih Terim'in geri dönmesine olumu yaklaştığı Arda, şu an teknik heyetin önceliği değil. Futbolu G.Saray'da bırakmak isteyen milli futbolcu ise Başakşehir'den izin aldı ve ara transferin son gününe kadar sarı-kırmızılıları beklemeye başladı. Arda'ya saha dışında daha çok ihtiyacı olan Terim'in bu transfere onay vermesi halinde Cengiz'in de kararını değiştirme ihtimali söz konusu.

NE DEDİLER?

Murat ÖZBOSTAN: Hoca kibarca Arda'yı istedi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında Arda Turan konusunda ciddi bir fikir ayrılığı olduğu ortada. Bunun suçlusu da yakında medya olur!. Fatih hoca en kibar şekliyle şunu ifade etmeye çalıştı; "Ben bu transferi istiyorum. Arda'ya bir şans verelim." Bundan sonra tarafların bir araya gelerek orta bir yol bulmaları şart. Kulüplerde son sözü elbette başkanlar söyler ama teknik direktör Fatih Terim'in de G.Saray camiasındaki ağırlığı malum. İki taraf da medya üzerinden birbirine mesaj veriyor. Bu çok sağlıklı bir yöntem değil… Sonuç itibariyle Galatasaray'da Arda Turan'a bir şans daha verilebilir. Ben de Arda konusunda Fatih Terim gibi düşünüyorum. Zorlu bir ikinci yarıya girerken sorunları büyütmenin gereği yok. Orta yol şart! Uzlaşmak şart. Galatasaray bunu yapar...

Bülent TİMURLENK: Mesele 4-3-3, 4-4-2 değil!

Fatih Terim, yönetime 'ne alın ne de almayın demedim' derken aynı zamanda Arda'nın da G.Saray'a gelmek için bir talepte bulunmadığını ifade etti. Terim'in altını çizmek istediği, G.Saray altyapısından yetişmiş, bonservis kazandırmış ve tribündeki taraftar kadar yüreği G.Saray için çarpan Arda'nın G.Saray'da futbolu bırakması. Terim bir futbolcu olarak ikinci yarıdan itibaren görünen o ki Arda'dan faydalanmak istemiyor. Burada maneviyat ön plana çıkıyor. Ve Terim, G.Saray'a hizmet etmiş çok oyuncuya yapılan vefasızlığın ve jübile eksikliğinin altını çiziyor. G.Saray'da her dakika kriz olsun diye dua edenler bir kriz çıkartabilirler tabii. Benim anladığım şu; Arda kaç yıl daha oynayacağına kendisi karar verecek. Ve Terim oyuncunun G.Saray forması ile jübile yapmasını istiyor. Mesele 4-3-3, 4-4-2 değil!