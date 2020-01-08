Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Önceliğini savunmaya yapılacak takviyelere veren Fenerbahçe'nin, stoper ve sol bek arayışında olduğu biliniyordu. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Simon Falette transferinde mutlu sona ulaştı. Gineli stoper, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak olan sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi. Falette'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.





SIMON FALETTE KİMDİR?

Simon Falette 27 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Simon Falette, 2017 yılında Metz'den 2.7 milyon euro karşılığında Frankfurt'a transfer oldu. Bu sezon Frankfurt formasıyla ligde sadece 1 maça çıkan Simon Falette, kariyerinde daha önce Fransız kulüpleri Metz, Brest, Lorient ve Laval kulüplerinde forma giydi. Transfermarkt güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Simon Falette'nin, Frankfurt ile 2021'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Tam adı: Simon Augustin Falette

Doğum tarihi: 19 Şubat 1992 (27 yaşında)

Doğum yeri: Le Mans , Fransa Yükseklik

Boyu: 1,85 m

Pozisyonu: Stoper