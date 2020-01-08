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'den sürpriz sol bek harekatı:

Transfer döneminde savunma ve hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren , Yunan ekibi 'ta forma giyen 24 yaşındaki Brezilya asıllı Yunan sol bek Leonarda Koutris'i gündemine aldı. Yunan basınında çıkan haberlere göre İtalyan ekibi Napoli ve Fransa takımı Marsilya da Koutris için devrede. Sarı lacivertliler genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Fotomaç Futbol
Giriş Tarihi: 8.1.2020 00:34 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 00:59
Fenerbahçe'den sürpriz sol bek harekatı: Leonardo Koutris

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gündemine birçok oyuncu giren Fenerbahçe'de ortaya atılan son isim Leonardo Koutris oldu. İtalya ve Yunan basını, sarı-lacivertlilerin Olympiakos'ta forma giyen 24 yaşındaki sol bek için harekete geçtiğini yazdı. Genç futbolcunun transferinde Napoli ile Marsilya'nın da devreye girdiği belirtilirken, kısa sürede önemli gelişmelerin yaşanacağı ileri sürüldü. Bu 3 kulüp arasında Yunan ekibinin kapısını çalan ilk takımın da F.Bahçe olduğu kaydedildi.

BREZİLYA ASILLI YUNAN

Fenerbahçe'nin Olympiakos'taki 3. sezonunda fazla forma şansı bulamayan Koutris'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenildi. Haziran 2021'de sözleşmesi sona erecek Brezilya asıllı Yunan futbolcu, bu sezon 7 resmi karşılaşmada forma giydi. Profesyonel kariyerinde Yunanistan dışına çıkmayan genç oyuncunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Kariyerine Ergotelis'te başlayan Koutris, daha sonra PAS Giannina ve son 3 sezondur da Olympiakos forması giyiyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek harekatı: Leonardo Koutris
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