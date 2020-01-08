Trabzonspor 0 - 0 Bursaspor MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in ilk yarısı lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde 3'üncü sırada bitiren Trabzonspor hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

SEYİRCİ ALINMADI

Trabzonspor ile Bursaspor karşılaşmasının oynandığı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları sebebiye hazırlık maçına seyirci alımı yapılmadı.

Trabzonspor - Bursaspor maçının ilk yarısını izlemek için alttaki görsele tıklayın

AĞAOĞLU TAKİP ETTİ

Trabzonspor'un Antalya'da yaptığı ikinci yarı kampını yakından takip eden Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Bursaspor ile oynadığı ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan karşılaşmayı da yakından takip etti.

HÜSEYİN ÇİMŞİR İLK KEZ

Trabzonspor'da teknik direktörlük değişikliğinin ardından ilk sınavına çıktı. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'de bordo-mavili ekipte ilk kez teknik direktör olarak sahaya çıktı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Çimşir, "Şampiyonluk hedefimiz var. Oyunumuzun üzerine koyup gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bizim bazen bu sezonla ilgili hikayesi okunan bir takım olarak öne çıkmak istiyoruz sezon sonunda. Bu nedenle arkadaşlarımızla çalışıp sezon sonunda hedeflediğimiz noktada bitiririz."

Trabzonspor - Bursaspor maçının ikinci yarısını izlemek için alttaki görsele tıklayın

ÜNAL KARAMAN AÇIKLAMASI

"Baskı her yerde var, özellikle Trabzonspor'da baskının olmaması mümkün değil. Şampiyonluk hayalimiz ve temennimiz var, bunu gerçekleştirmek için gideceğimi yere kadar gideceğiz. Bunun için çabalıyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapma gayretimiz var."

NDIAYE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Trabzonspor'un Stoke City'den sezon sonuna kadar kiraladığı Badou Ndiaye'de Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıktı. Antrenmanlardaki istekli tavırlarını Bursaspor karşılaşmasında da sürdüren Senegalli futbolcu tam not aldı.