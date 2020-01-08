Trabzonspor - Bursaspor | CANLI YAYIN

Süper Lig'in devre arasında girmesiyle birlikte takımlar dostluk maçları ile hazırlıklarına devam ediyorlar. Trabzonspor ile Bursaspor hazırlık müsabakası kapsamında karşı karşıya geliyor.

ASpor CANLI YAYIN

Daha önce 97 kez karşı karşıya gelen iki takım, bu hazırlık maçında 98. kez kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmadaki dikkat çeken bir ayrıntıda Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir ilk kez takımının başında sahaya çıktı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Erce, Serkan, Majid, Ivanildo, Abddurrahim, Obi, Kerem, Ndiaye, Kamil, Fırat, Ekuban

Bursaspor: Çağlar, Cüneyt, Diarra, İsmail, Onur, Selçuk, Emirhan, Recep, Burak K., Özer, Selezynov

GÖZLER HÜSEYİN ÇİMŞİR'DE!

Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yolların ayrılması ile birlikte gözler yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çevrildi. Hazırlık maçı dahi olsa iyi bir başlangıç yapmak isteyen Çimşir, takımından galibiyet bekliyor. Öte yandan Trabzonspor hazırlık kampında ikinci maçını Arnavutluk ekibi Partizani Tirana ile yapacak.

BADOU NDIAYE GÖZ DOLDURUYOR

Ara transfer dönemi açılır açılmaz Trabzonspor'un renklerine bağladığı Badou Ndiaye, daha ilk antrenmanlardan kalitesini gösterdi. Stoke City'de 13 maça çıkan ve fizik olarak herhangi bir sıkıntısı bulunmayan Senegalli yıldız, antrenmanlardaki görüntüsüyle teknik direktör Hüseyin Çimşir'i fazlasıyla memnun etti.

İkili mücadelelerde kolay kolay yıkılmayan, çift kale maçta ise 2 şık gole imza atan Ndiaye, 11'de oynamaya hazır bir şekilde Trabzonspor'a geldiğini gösterdi. Orta sahadaki rekabeti hemen artıran Ndiaye, ikinci yarının başlamasını iple çekiyor. Hüseyin hoca, Mikel- Ndiaye-Sosa üçlüsüyle rakiplerine gözdağı vermeye hazırlanıyor.

YUSUF SARI GÜN SAYIYOR

Ligin 16. haftasındaki Konyaspor maçında sakatlanan Yusuf Sarı, Antalya kampında düz koşulara başladı. Gurbetçi futbolcu en kısa zamanda takımla çalışmalara başlamak için yoğun mesai harcıyor. 20 yaşındaki oyuncu, ligin ikinci devresinin ilk maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasına yetişemese de 19. haftadaki Malatya karşılaşmasına kadar tamamen hazır olmayı hedefliyor.