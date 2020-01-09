Barcelona Atletico Madrid Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İspanya Süper Kupası yarı final mücadelesinde King Abdullah Sports City'de Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak olan mücadelenin kazananı final etabında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Barcelona Atletico Madrid Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Jose Gonzalez Gonzalez'in düdük çalacağı mücadele ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak mücadele bu akşam oynanacak. King Abdullah Sports City'de oynanacak olan mücadelenin Türkiye yayıncısı ise bulunmuyor.

İSPANYA SÜPER KUPASI NEDEN SUUDİ ARABİSTAN'DA?

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, varılan anlaşma gereği İspanya Süper Kupası maçlarının 3 yıl boyunca bu ülkede organize edilecek olması nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi 120 milyon Euro ödeyecek.

Katılacak 4 kulübün yol ve konaklama masraflarının organizasyon tarafından karşılanacağı, her kulübe 800'er bin Euro verileceği, ayrıca finalde kaybeden kulübe 1,4 milyon Euro, kazanan kulübe ise 2 milyon Euro daha ödeme yapılacağı ifade edildi.