MAÇ SONUCU Galatasaray 3 - 1 Altay

Galatasaray ikinci devre hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekibi Altay ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-1 kazandı. Galatasaray'ın golleri 9. dakikada penaltıdan Falcao, 52. dakikada Younes Belhanda ve 62. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.
İzmir ekibi Altay'ın tek golü ise, 72. dakikada Hakan Demirci'den geldi.JESSE SEKİDİKA'DAN FATİH TERİM SÖZLERİ!
SEKIDIKA'DAN ASİST
Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Jesse Sekidika, 62. dakikada Emre Akbaba'nın golünde asist yaparak, Galatasaray kariyerine iyi başladı.
EMRE AKBABA GERİ DÖNDÜ
Sekidika'nın asistinde 3. kez takımı adına topu ağlarla buluşturan Emre Akbaba sakatlığının ardından ilk golünü kaydetti. Milli oyuncu 192 gün sonra ilk kez sahaya çıktı.