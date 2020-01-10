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MAÇ SONUCU 3 - 1 Altay

hazırlık maçında 1. Lig ekibi Altay ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı Falcao, ve Emre Akbaba'nın golü ile 3-1 kazandı. Altay'ın tek golü Hakan Demirci'den geldi.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 18:29
MAÇ SONUCU Galatasaray 3 - 1 Altay

Galatasaray ikinci devre hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekibi Altay ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-1 kazandı. Galatasaray'ın golleri 9. dakikada penaltıdan Falcao, 52. dakikada Younes Belhanda ve 62. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.

İzmir ekibi Altay'ın tek golü ise, 72. dakikada Hakan Demirci'den geldi.

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SEKIDIKA'DAN ASİST

Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Jesse Sekidika, 62. dakikada Emre Akbaba'nın golünde asist yaparak, Galatasaray kariyerine iyi başladı.

EMRE AKBABA GERİ DÖNDÜ

Sekidika'nın asistinde 3. kez takımı adına topu ağlarla buluşturan Emre Akbaba sakatlığının ardından ilk golünü kaydetti. Milli oyuncu 192 gün sonra ilk kez sahaya çıktı.

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MAÇ SONUCU Galatasaray 3 - 1 Altay
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