Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan'a dev teklif! "Sezon sonunu bekleyemeyiz"

Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmaya devam ediyor. Sezonun ilk yarısında bir çok kulübün transfer listesinde yer alan Uğurcan için resmi teklifler de gelmeye başladı. İngiliz devi Uğurcan için kapıyı çaldı ve Uğurcan'ı hemen kadrosuna istedi: Sezon sonunu bekleyemeyiz, bize şimdi verin! İşte Trabzonspor'da yaşanan son transfer gelişmeleri ve detaylar...
Giriş Tarihi: 11.1.2020 02:14Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 02:25
Trabzonspor'un genç yıldızı Uğurcan Çakır'a teklifler gelmeye devam ediyor. Bu sezon bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcuyu İngiliz devi hemen kadrosuna katmak istiyor...