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'un yıldızı Uğurcan'a dev teklif! " sonunu bekleyemeyiz"

'un genç yıldızı , Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmaya devam ediyor. Sezonun ilk yarısında bir çok kulübün listesinde yer alan Uğurcan için resmi teklifler de gelmeye başladı. İngiliz devi Uğurcan için kapıyı çaldı ve Uğurcan'ı hemen kadrosuna istedi: sonunu bekleyemeyiz, bize şimdi verin! İşte Trabzonspor'da yaşanan son transfer gelişmeleri ve detaylar...

Giriş Tarihi: 11.1.2020 02:14 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 02:25
Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan'a dev teklif! Sezon sonunu bekleyemeyiz

'un genç yıldızı 'a teklifler gelmeye devam ediyor. Bu bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcuyu İngiliz devi hemen kadrosuna katmak istiyor...

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Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan'a dev teklif! "Sezon sonunu bekleyemeyiz"
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