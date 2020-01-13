İşte Trabzonspor'da kampın 3 yıldızı

Trabzonspor'un 5 Ocak'ta başlayan Antalya kampı önceki gün sona erdi. Bu sürede 7 antrenman yapan bordomavililer, iki de hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmalarda Bursaspor ile 0-0 berabere kalan Fırtına, Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'ı ise Sörloth'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ikinci yarıya hızlı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor'un kampında 3 isim ön plana çıktı.

Yeni transfer Badou Ndiaye takıma uyumu ve orta sahaya getirdiği hareketlilikle fark yaratırken, her iki hazırlık maçında da görev yapan Erce Kardeşler de kalede güven verdi. Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel ise yükselen formuyla ikinci yarıda takıma katkı sağlayacağını gösterdi.

OFANSİF OYUN VURGUSU

Sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Yusuf Sarı, Filip Novak ve genç kaleci Hakan Aydın dışındaki tüm isimlere şans tanıyan Hüseyin Çimşir, kamp boyunca oyuncularını daha ofansif bir oyun sergilemeleri konusunda sürekli uyardı.