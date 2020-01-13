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SON DAKİKA | Sekidika 'dan ayrılıyor!

'ın geçtiğimiz hafta kadrosuna kattığı transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, ile sözleşmesini fesheden Sekidika'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Bu sezon 1. Lig'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Nijeryaşlı futbolcu, sezon sonuna kadar ile anlaştı. yerel medyasına yanısyan haberlere göre Timsah, Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiralayacak.

Giriş Tarihi: 13.1.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 12:40
SON DAKİKA | Sekidika Galatasaray'dan ayrılıyor!

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerinin ardından kadrosunu Jesse Sekidika ile güçlendirmişti. Eskişehirspor ile alacakları nedeniyle sözleşmesini fesheden Nijeryalı futbolcu, kendisini 4.5 yıllığına Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.



BURSASPOR İLE ANLAŞTI!

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Önceki gün Antalya'da Konyaspor ile oynanılan maçın sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen ve bu transferi yaklaşık bir saat statta görüşen Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez Nijeryalı futbolcuyu resmen istedi.

Bursa Hakimiyet'te yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesinin ardından yeşil-beyazlı yönetim Sekidika'nın menajeriyle pazarlık masasına oturdu.

Yapılan uzun görüşmeler neticesinde sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'nın sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralandığı bildirildi.

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SON DAKİKA | Sekidika Galatasaray'dan ayrılıyor!
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