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'dan flaş istek! Yönetim reddetti

'de ikinci yarının başlamasına kısa süre kala, takımlarda çalışmaları devam ediyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan , 3 ismi kadrosuna katarken çalışmalar da son sürat devam ediyor. Şimdiye kadar , ve Jesse Sekidika'yı transfer eden Galatasaray'da öncelik stoper transferi. Sarı-kırmızılılar, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen 'nın yerini doldurmak istiyor. Aslan, Kongolu yıldızın alternatiflerini belirlerken, Luyindama'dan flaş bir istek geldi. İşte Luyindama'nın o isteği ve Galatasaray'ın stoper hedefleri...

Giriş Tarihi: 13.1.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 11:47
Luyindama'dan flaş istek! Yönetim reddetti

Çarşamba günü 'nda 'un konuğu olacak olan , 'de ikinci yarının ilk maçında ise sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmaların hazırlıkları devam ederken bir yandan da çalışmaları sürüyor. Şimdiye dek 3 transfer yapan Galatasaray'da gözler stopere yapılacak takviyeye çevrildi. Aslan, eski oyuncusu 'yu yeniden kiralık olarak kadrosuna katarken Leipzig'ten 'yi de 1.5 yıllığına kiraladı. Galatasaray, son olarak 'dan Sekidika ile takımını güçlendirmişti.

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Luyindama'dan flaş istek! Yönetim reddetti
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