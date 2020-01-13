Luyindama'dan flaş istek! Yönetim reddetti

Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak olan Galatasaray, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında ise sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmaların hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Şimdiye dek 3 transfer yapan Galatasaray'da gözler stopere yapılacak takviyeye çevrildi. Aslan, eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu yeniden kiralık olarak kadrosuna katarken Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi de 1.5 yıllığına kiraladı. Galatasaray, son olarak Eskişehirspor'dan Sekidika ile takımını güçlendirmişti.