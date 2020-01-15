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MAÇ SONUCU | 3 - 1

son 16 turu günün ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller Welinton, Junior Fernandes, Papiss Cisse'den geldi. Kasımpaşa'nın tek golünü ise Mame Thiam kaydetti. Ayrıca Aytemiz Alanyaspor'da Welinton kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Zorlu karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak'ta oynanacak.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 17:55
MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 3 - 1 Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Welinton, 15. dakikada Junior Fernandes ve 45. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 42. dakikada Mame Thiam'dan geldi.

WELINTON KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'da ilk sarı kartını 49. dakikada gören Welinton, 62. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Kasımpaşa'nın çarşamba günü transferlerini açıkladığı stoper Tomas Brecka maça ilk 11'de başladı. 71'de kenara gelen Tomas Brecka, yerini çarşamba günü transferi açıklanan bir başka yeni isim olan Dieumerci Ndongala'ya bıraktı.

Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndaki rövanş karşılaşması 22 Ocak Çarşamba günü saat 14:00'te İstanbul'da oynanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR 1-0 KASIMPAŞA AYTEMİZ ALANYASPOR 2-0 KASIMPAŞA AYTEMİZ ALANYASPOR 2-1 KASIMPAŞA AYTEMİZ ALANYASPOR 3-1 KASIMPAŞA

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MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 3 - 1 Kasımpaşa
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