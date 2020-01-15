SON DAKİKA | Beşiktaş'ın Guilherme transferi iptal oldu!

Beşiktaş, Guilherme transferinden vazgeçti! Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ederken, listenin 1 numaralı ismi Yeni Malatyaspor'dan Guilherme'ydi. Abdullah Avcı'nın çok istediği futbolcu için Beşiktaş, hem Yeni Malatyaspor hem Benevento hem de futbolcuyla anlaşma sağlamıştı. Bu transfer için Beşiktaş'ın kasasından çıkacak rakam ise yalnızca 40 bin Euro olarak açıklanmıştı.

TRANSFER İPTAL OLDU!

Guilherme'nin ligin ikinci yarısında Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılırken, son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. Brezilyalı futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho, TFF harcama limitleri nedeniyle Beşiktaş'ın transferden vazgeçtiğini ve Guilherme'nin Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini açıkladı.