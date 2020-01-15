Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Çaykur Rizepor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ve yardımcısı Murat Erdoğan.

İlk 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Burak, Talbi, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Samudio, Boldrin, Garmash, Oğulcan

Galatasaray: Okan, Şener, Marcao, Donk, Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Seri, Feghouli, Lemina, Falcao

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'na dördüncü turda katıldı. Karadeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna kadar 1074 Çankırı ve Samsunspor'u kupa dışında bıraktı. Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçta, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile son olarak Süper Lig'de karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği rövanş maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak