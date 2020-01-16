Son dakika: Fenerbahçe'de Damien Comolli istifa etti

Fenerbahçe'de Simon Falette transferinin ardından taraftar tepkilerine sosyal medya üzerinden cevap veren ve başkan Ali Koç ile arası açılan sportif direktör Damien Comolli'nin istifa etti.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir.

Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz."

ALİ KOÇ'TAN COMOLLI AÇIKLAMASI!

NELER YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'i kadrosuna katmıştı. Bu transferin ardından bir takım tartışmalar yaşanmaya başladı.

Falette transferinde Damien Comolli'nin yabancı bir ajansla çıkar ilişkisi kurduğu iddia edilmiş, Fransız futbol adamı da bu tartışmalara son koymak adına Twitter hesabı açıp transferin detaylarını kendi penceresinden aktarmıştı.

Comolli bu transferin Başkan Ali Koç tarafından gerçekleştirildiğini ve bahsedilen yabancı ajansla sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferinde görüştüğünü belirtmişti.

Damien'in yaptığı bu açıklamaların ardından Ali Koç, davranışı doğru bulmadığını ve kendisiyle konuşacaklarını dile getirmişti.

Yaşanan bu sürecin ardından sportif direktör Comolli görevinden resmen istifa etti.

600 MİLYONLUK HARCAMA YAPTI

Fransız futbol adamı, sarı-Lacivertli takıma geldiği günden beri 600 milyon liralık harcama yaptı. Fenerbahçe Comolli'nin yapmış olduğu bu transferlerin çoğundan verim alınamadı.

ALİ KOÇ'TAN COMOLLI AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Düzenlediği basın toplantısında Damien Comolli konusuna açıklık getiren Ali Koç, ayrılık olmadığını ve Comolli'nin görevine devam edeceğini belirtmişti.

Ali Koç, "Comolli ile devam ediyoruz. Bana sorarsanız, yaptığı açıklama özünde yanlış bir açıklama. Sosyal medyada çok yüklenildi. Benim yapacağım bir açıklama ile onun endişeleri giderilebilirdi. Bu kadar Twitter hesabı açmamışsın, transfer yaptık, şimdi mi açtın?" sözlerini kullandı.

Ersun Yanal hakkında da konuşan Ali Koç, "Hocamız iyi bir insan, duygusal bir insan. İstifa edeceği çok konuşuldu, öyle bir şey yoktu. Başka kulübün hocası istifa ediyor, 3. gün haber oluyor." demişti.

TERCÜMAN DENİZ SARITAÇ'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Fenerbahçe'de tercümanlık görevine son verilen Deniz Sarıtaç'tan paylaşım geldi. Sarıtaç sosyal medya paylaşımında, "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle..." ifadelerini kullandı.

COMOLLI DÖNEMİNDE YAPILAN TRANSFERLER

Slimani

Ayew

Benzia

Harun

Sadık

Serdar

Tolgay

Mevlüt

Kruse

Emre

Vedat

Allahyar

Altay

Zanka

Rami

Gustavo

Rodrigues

Zajc

Deniz

Ferdi

Reyes

Frey

Tolga

Berke

Moses

Barış

Jailson

Not: Comolli, Falette için ben yapmadım Başkan Ali Koç istedi demişti.