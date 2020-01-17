Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Victor Moses...

Süper Lig'in ikinci yarısı başlarken, transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Transferin sessiz kulüplerinden Fenerbahçe, TFF'nin harcama limitlerine uyabilmenin yollarını arıyor. Birkaç gün içinde çözülmesi beklenen konunun ardından sarı-lacivertliler iki yıldızı rsmen kadrosuna katacak. Harcama limitleri dolayısıyla halen lisansı çıkartılamayan Simon Falette'in ardından Ricardo Rodriguez ismi de TFF'ye bildirilecek. Bir kanat forvet transferi yapması beklenen Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık da yaşanabilir.

Dünyaca ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre bu sezon Juventus'u tahtından etmek isteyen Inter, Victor Moses'ı gündemine aldı. Roma'dan Leonardo Spinazzola'yı transfer etmek için çalışmalarını sürdüren lacivert-siyahlılar alternatif olarak Victor Moses'ı listesine dahil etti. Bonservisi Chelsea'de bulunan Moses için Inter'in 10 milyon Euro ödemesi gerekiyor.

Nijeryalı futbolcu sakatlıklarla boğuştuğu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 Süper Lig maçında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

RODRİGUEZ TAMAM