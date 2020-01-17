Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Victor Moses...

'de beklenmedik ayrılık! ...

'in ikinci yarısında FK'ya konuk olacak olan 'de, çalışmaları da sürüyor. 'nin harcama limitlerine takılan sarı-lacivertliler, bunun çözülmesi halinde ilk olarak ile sözleşme imzalayacak. Kanarya, İsviçreli futbolcu ve kulübü Milan ile anlaşma sağladı. Sol bek bölgesinin ardından son olarak kanat forvet transferi yapması beklenen 'de flaş bir ayrılık da yaşanabilir. İtalyan devi Inter, listesine Moses'ı ekledi. Bonservisi 'de bulunan yıldız futbolcu takımdan ayrılabilir. İşte Fenerbahçe ...

Giriş Tarihi: 17.1.2020 11:26 ABONE OL
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Victor Moses...

Süper Lig'in ikinci yarısı başlarken, transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Transferin sessiz kulüplerinden Fenerbahçe, TFF'nin harcama limitlerine uyabilmenin yollarını arıyor. Birkaç gün içinde çözülmesi beklenen konunun ardından sarı-lacivertliler iki yıldızı rsmen kadrosuna katacak. Harcama limitleri dolayısıyla halen lisansı çıkartılamayan Simon Falette'in ardından Ricardo Rodriguez ismi de TFF'ye bildirilecek. Bir kanat forvet transferi yapması beklenen Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık da yaşanabilir.

Dünyaca ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre bu sezon Juventus'u tahtından etmek isteyen Inter, Victor Moses'ı gündemine aldı. Roma'dan Leonardo Spinazzola'yı transfer etmek için çalışmalarını sürdüren lacivert-siyahlılar alternatif olarak Victor Moses'ı listesine dahil etti. Bonservisi Chelsea'de bulunan Moses için Inter'in 10 milyon Euro ödemesi gerekiyor.

Nijeryalı futbolcu sakatlıklarla boğuştuğu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 Süper Lig maçında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

RODRİGUEZ TAMAM

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Victor Moses...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN