Son dakika: Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı Max Kruse ve Vedat Muriqi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran ise 90+4'te Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncusu Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi oldu.

Muriqi gördüğü kırmızı kartla cezasını 21 Ocak'ta Kayserispor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçına çekecek, gelecek hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak Süper Lig maçında ise görev alabilecek.

25 yaşındaki oyuncunun bu kırmızı kartı bu amaçla bilerek gördüğü yönündeki iddialarla ilgili olarak Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Vedat Muriqi aman sakın formayı çıkarmasın diye biz saldırıyorduk çocuğa. Biz böyle şeylere tenezzül eder miyiz, biz Fenerbahçe'yiz! Böyle şeylere tenezzül edilir mi? Böyle şeylerin konuşulması bile ayıp, yapmayın!" dedi.

Karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulunan Yanal, "Bugün ikinci yarıda 3 puanla başladık. Yükselen bir takımla oynadık. Bugünkü maçın en önemli sonucu 3 puandı. Fenerbahçe her zaman maça hakim olan takımdır. Öyle dakikalar vardı ki oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Kazandığımız 3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Comolli'ye bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Bu konuda söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Fenerbahçe oyunu rakibe kabul ettirecek bir prensibi var. Daha baskın bir Fenerbahçe izledik. Eksiklerimiz var bunları tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.