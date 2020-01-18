Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 18. haftasında oynayacağımız Kasımpaşa maçı hazırlıklarımız tamamlandı. Teknik Direktörümüz Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 16.30'da yapılan antrenmanın ardından takımımız kampa girerek müsabaka saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, ligin ikinci devresine de Kasımpaşa karşılaşmasıyla iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ligin ilk yarısını 32 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde üçüncü sırada kapatan Karadeniz ekibi, zirve mücadelesinde yara almak istemiyor.





MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Yusuf, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, (Sturridge belirsiz)

CEZALI: Yok

KASIMPAŞA: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Fernandes, Brecka, Özgür Çek, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Thiam

SAKAT: Pavelka, Yusuf

CEZALI: Yok

22. RANDEVU

Kasımpaşa ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde daha önce 21 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalardan Karadeniz ekibi 9 kez galip ayrılırken, 5 maçta da 3 puana uzanan taraf Kasımpaşa oldu. 7 mücadele ise beraberlikle noktalandı. Ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç da 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

DÜDÜK ZORBAY KÜÇÜK'TE

Yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Cihan Aydın görev yapacak.