Abdullah Avcı: Akılla duyguyu karıştırdığımız bir oyun oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında kritik puanları evinde bıraktı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı öz eleştiride bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları:

"Akılla duyguyu karıştırdığımız bir oyun oldu. İkinci yarının ikinci maçını lidere karşı oynadık. İçeride kazanma isteği, arzusu, bazen duyguların aklın önüne geçmesine neden oluyor."

"Sivasspor ligin en iyi şiddetli koşu yapan ve beraber hareket eden takımı. Bunu biliyorduk. Bu takıma karşı sürekli direkt toplar atıp seken topları atamazsanız, geriye koşmak zorunda kalırsınız."

"İkinci yarı biraz daha aklımızı ortaya koymaya çalıştık. Ama çok kaotik bir ortam vardı. Rakip kazandı, tebrik ediyoruz. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz."