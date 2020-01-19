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: Akılla duyguyu karıştırdığımız bir oyun oldu

teknik direktörü , 'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları 2-1'lik mağlubiyetin ardından akılla duyguyu karıştırdıkları bir maç oynadıklarını söyledi. Demir Grup Sivasspor'un ligin en şiddetli koşu yapan ve berabere hareket eden takımı olduğunu belirten Avcı, "Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 19.1.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 21:51 ABONE OL
Abdullah Avcı: Akılla duyguyu karıştırdığımız bir oyun oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında kritik puanları evinde bıraktı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı öz eleştiride bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları:

"Akılla duyguyu karıştırdığımız bir oyun oldu. İkinci yarının ikinci maçını lidere karşı oynadık. İçeride kazanma isteği, arzusu, bazen duyguların aklın önüne geçmesine neden oluyor."

"Sivasspor ligin en iyi şiddetli koşu yapan ve beraber hareket eden takımı. Bunu biliyorduk. Bu takıma karşı sürekli direkt toplar atıp seken topları atamazsanız, geriye koşmak zorunda kalırsınız."

"İkinci yarı biraz daha aklımızı ortaya koymaya çalıştık. Ama çok kaotik bir ortam vardı. Rakip kazandı, tebrik ediyoruz. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz."

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Abdullah Avcı: Akılla duyguyu karıştırdığımız bir oyun oldu
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