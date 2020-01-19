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2-0 (MAÇ SONUCU)

, 'in 23. haftasında evinde 'ı Virgil ve Muhammed Salah'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek puanını 64'e çıkardı ve yenilmezlik serisini 39 maça çıkardı. Kırmızılar en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 16'ya yükseltti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 19.1.2020 22:00 ABONE OL
Liverpool 2-0 Manchester United MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, haftanın kapanış mücadalesinde Manchester United'ı ağırladı.

Liverpool, Van Dijk'ın 14 ve Salah'ın 90+3'üncü dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Peş peşe 13. galibiyetine imza atan Liverpool, puanını 64'e, ligdeki yenilmezlik serisini ise 39 karşılaşmaya çıkardı.

Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı da 16 puana yükseltti.

Günün diğer maçında ise ligin 3. sırasındaki Leicester City, konuk olduğu Burnley'ye 2-1 yenildi ve 45 puanda kaldı.

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Liverpool 2-0 Manchester United (MAÇ SONUCU)
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