"Abdullah Avcı giderse Diaby Messi olmaz"

FATİH DOĞAN: "Terim'in ve Yanal'ın performansına 'kral' muamelesi yapıldığı ortamda Avcı'yı tu kaka yapmak doğru değil."

MURAT ÖZBOSTAN: "3.5 aydır takım ve personel maaş alamıyor. Bazı oyuncular FIFA'nın kapısında! Avcı ne yapsın?"

GÜRCAN BİLGİÇ: "Abdullah Avcı gittiğinde, Diaby bir anda Messi haline gelmeyecek. Ya da Burak Yılmaz altı yıl gençleşmeyecek."

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı yine hedefte. Tek suçlu Avcı mı? Sergen Yalçın tezahüratları Beşiktaş'a zarar mı verir, yönetime bir ışık mı olur?

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş'ın sorunları çok derin, bunları Abdullah Avcı çözemez. 3.5 aydır takım ve personel maaş alamıyor. Abdullah Avcı ne yapsın? Sezon sonu gideceğini bilen Karius her maçta hata yapıyor. Bazı futbolcular FIFA'nın kapısında. İş yönetime düşüyor. Oyuncular rahatlatılmalı. En başta maddi destek şart. Sorunu çözemezlerse Beşiktaş Erzurumspor'a yenilip kupaya havlu atar, ligde ilk 10'a giremez. Sergen Yalçın gelip Beşiktaş'ı mı kurtaracak. Bugün Sergen diye bağıranlar, Avcı'yı istifaya davet edenler bazı sorunlar çözülmezse yönetimi de istifaya davet ederler.

FATİH DOĞAN: Beşiktaş ne zaman başını yukarı kaldırsa kafası hakemlere çarpıyor. Sezon başından bu yana bırakın hakem hatalarını VAR'a gidilmediği için Beşiktaş 10'un üzerinde mağduriyet yaşadı. Beşiktaş sahipsiz! Abdullah Avcı'yı istifaya davet etmek bu işin en kolay yolu. Performansının iyi olmadığını ben de görüyorum. Terim'in ve Yanal'ın performansına "kral" muamelesi yapıldığı ortamda Avcı'yı tu kaka yapmayı, istifa çağrısı yapmayı adaletli ve doğru bulmuyorum. Malatya'da başarılı olamadığı için gönderilmiş Sergen Yalçın'ın kurtuluş formülü olarak sunulması da ayrıca tartışmaya açık ve tartışılmalı...

GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş'ta suçlu falan yok, sadece "gerçekler" var. Daha önce üst üste kazandığında "pastırma yazı" demiştim. Takımın oyunu umut vermiyordu çünkü. Kazandı ama hep enstantanelerle. Abdullah Avcı gittiğinde, Diaby bir anda Messi haline gelmeyecek. Ya da Burak Yılmaz altı yıl gençleşmeyecek. Sergen Yalçın da gelse farklı olmayacak, başkası da. Beşiktaş taraftarı şunu iyi anlamalı, "sıradan" oyuncuların çoğunlukta olduğu bir takımları var. Gelişmek için harcayacak paraları olmadığına göre, zamana, Abdullah hocaya ve yönetimlerine destek olacaklar.

LEVENT TÜZEMEN: Başkan Ahmet Nur Çebi, seçimi kazandığında Avcı için "Ocak ayına kadar süresi var. Başarısına bakacağız" yorumunu yapmıştı. Beşiktaş'ın hocası Avcı ama yönetimin ve taraftarın gönlünde Sergen Yalçın yatıyor. Sergen de Avcı'nın başının üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor. Sivas yenilgisinden sonra Avcı'nın oyun anlamında oyunculara yüklenmesi ruh halinin dağınık olduğunu gösteriyor.

BÜLENT TİMURLENK: Son 7 maçın altısını kaybetmiş, 6 ayda 12 mağlubiyet almış bir takımın hocası "bu başarısızlıktan sorumlu değildir" demek akıl kârı değil. Elneny haricindeki transferlerin hiçbiri Beşiktaş'ı taşıyabilecek kapasitede isimler değillerdi. Bile bile ladestir bu. Beşiktaş kupada Erzurum ve Göztepe maçlarını kazanmazsa filmi 6 Ekim 2019'daki Alanya maçı öncesine sararız. O gün Sergen, Yeni Malatya'nın hocasıydı. Bugün değil.

VEDAT SUÇLU DEĞİL! TFF KURALI DEĞİŞTİRSİN

GÜRCAN BİLGİÇ: "Bir futbolcunun doğal akış içinde hata yapabileceği nedense kimsenin aklına gelmiyor. Çünkü çoğumuz kötüyüz."

LEVENT TÜZEMEN: "Soru işaretini gidermek istiyorsak TFF'den kural değişikliğine gitmesini talep etmeliyiz. Kartlar aynı organizasyonda geçerli olmalı."

Vedat Muriqi, tek sarı kartta kalsaydı cezasını Başakşehir maçında çekecekti. Gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan atılınca cezasını ilk maç olan kupada çekmesinin önü açıldı.



Vedat Muriqi'in kırmızı kartı çok konuşuluyor. Sizce kupada oynamamak için mi gördü yoksa kendisinin söylediği gibi böyle bir niyeti yok muydu?

BİLGİÇ: Sarı kart gördüğü pozisyonda dakika 96.25… Yani uzatmalar da bitmiş. Topu ona atan oyuncu Gaziantep takımından. Yani; bir kurgu da kovalamıyor kafasında. İstese, gol sonrasında formasını çıkarırdı, kartını da risksiz görürdü. Bu tip seçimler daha önce çok yaşandığından, "bilerek" kurgusu Vedat'a da yakıştırılıyor. Bir futbolcunun doğal akış içinde hata yapabileceği nedense kimsenin aklına gelmiyor. Çünkü çoğumuz "kötü"yüz.

VEDAT'A İNANACAĞIZ!

DOĞAN: Bir tarafta oyuncunun açıklamaları, diğer tarafta pozisyonun akışı! Önce oyuncunun samimiyetine inanacağız sonra bu mayınlı araziyi olası suistimallerden temizleyeceğiz. O kadar zor mu? TFF anlık çok değişiklik yaptı. "Kupa maçının cezası kupada, ligin cezası ligde çekilir" demeli. O zaman adalet ve ahlak sapmalarında bir delik daha tıkamış oluruz.

TİMURLENK: Hepimiz Vedat'ın kart göreceğini biliyorduk. Sonra kalkıp Vedat'a neden kızalım ki? O da 'Oyunu soğutmak için gördüm' diyor ama tabela 2-0'dı ve arada kupa maçı olmayıp o sarı kartı görse kendi camiasından tepki görecekti. Onun için görüş belirtmese iyi olur. Yıllardır iki kulvardaki kart statüsünün ayrı olması gerektiğini yazdık. Bir oyuncu sakatlandığı zaman rakibin topu taca atma mecburiyeti yok. İngilizler bu inisiyatifi ortadan kaldırdılar. Fair-play göreceli bir kavram. Bu yüzden bu kural acilen değişmeli.

TÜZEMEN: Muriqi'in 2. sarıyı görmesinin cevabı kendisinde yatıyor. Kulübe mi uyardı, yoksa takım içinden bir arkadaşı mı uyardı ya da kendi mi karar verdi bilemeyiz. Vedat'ın beyanını kabul etmeliyiz. Kafalarda bu soruları gidermek istiyorsak TFF'den kural değişikliğine gitmesini talep etmeliyiz. Ligdeki kartlar ligde, kupadaki kartlar kupada geçerli olursa oyuncuların aklına da şeytanlık gelmez.

ÇOK ÖRNEĞİ YAŞANDI

ÖZBOSTAN: Sarı kart görüp cezalı duruma düşen bir oyuncu hafta içinde başka maçlar varsa bunu tercih ediyor. Bunun bir sürü örneği var. Muriqi taktik icabı kart gördü. Ben söylediği gibi olduğunu düşünmüyorum. Bunun aksini anlatamazsınız. Burada futbolu yöneten insanlar bunun önlemini artık almalı. O zaman bu iddialar da bir son bulur.

YİĞİDO SADECE FUTBOL OYNUYOR!

DOĞAN: 3 Büyüklerin hocalarından biri başarılı olursa diğerleri yerinde oturamazdı

BİLGİÇ: Sivasspor'un kazanması sadece Beşiktaşlılar için sürpriz

TİMURLENK: Sivasspor bir starın eline bakan takım değil. Herkese ders veriyorlar

2. yarı başladı. 18. hafta için neler söylersiniz?

TÜZEMEN: Sivas, liderliği fazlasıyla hak ediyor. Çalımbay'ın öğrencileri herkese birlikte oynama konusunda ders veriyor. Sivas'ın kadro yapısı kağıt üzerinde belki gövdeli oyunculardan kurulu değil ama zihinsel ve fiziksel olarak modern futbolun tüm özelliklerini sahaya yansıtıyorlar. G.Saray'ın 2. yarı başlangıcı 60 dakika iyiydi, 30 dakika yine fiziksel sorunlar baş gösterdi. Saracchi nokta transfer oldu.

TİMURLENK: Sivas bir starın eline bakan bir takım değil. Kadro derinliği yok diyorduk, iki önemli oyuncusu yokken yine takım oyunu ile Beşiktaş'ı devirdiler. G.Saray'da kıpırdanma var, Onyekuru gelince hücum potansiyeli artacak ama Denizli maçı gösterdi ki Galatasaray kolay kolay rakibin fişini erken çekemiyor.

DOĞAN: Sivas'ın başkanı Otyakmaz az konuşup çok iş yapıyor. Az parayla, mütevazı bütçelerle destansı sonuçlar alıyor. Bu ligi Sivasspor'un maliyet-kâr hesabı üzerinden yapsak, üç kulübün hocasını ve başkanlarını başarısızlık kuyusuna atmamız lazım. O yüzden G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın hocaları birbirini koruyor! Birinin performansı iyi olsaydı. Diğer ikisi yerinde oturuyor olmayabilirdi.

BİLGİÇ: Sivasspor'un kazanması, sadece Beşiktaşlılar için sürpriz oldu. Karşımızda eksiklerine rağmen makine gibi bir takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazanmalarına rağmen tatmin eden performanstan uzak kalmaları dikkat çekici.

ÖZBOSTAN: Sivassporlu oyuncular şampiyonluğa inanmış. Artık bunu dillendirmeye başladılar. Lig sonuna kadar bu yarışın içinde olurlar. Büyükler saha dışında birbirlerini yerken, Sivasspor sadece futbolunu oynuyor. Ama şunu unutmayalım G.Saray, F.Bahçe ve Başakeşehir arkadan sağlam geliyor. Dolayısıyla şampiyonluk hayali kurabilirler ama son 4-5 haftaya girildiğinde senaryolar değişebilir.

ÇİMŞİR KORKUYU YOK ETTİ

Bordo-mavili takımda Hüseyin Çimşir ile birlikte gözle görülür bir değişim de yaşanıyor...

Trabzonspor'da, Hüseyin Çimşir ile birlikte ne değişti?

TİMURLENK: Tecrübesi sorgulanan genç bir hocanın aynı yeni bir kaleci gibi iyi başlaması mühimdir. Önyargıları siler atarsınız. Trabzon kazansa da kalesinde iki maç haricinde hep gol gören takımdı. Şimdi kupa ve ligde iki maçta da kaleyi kapattılar. Hücum hattının bitiriciliğinin arkasına getirilen Ndiaye orta alanda elbette direnci yükseltir.

TÜZEMEN: Karaman sonrası yabancı ya da Trabzon'u tanımayan birisi gelseydi Sosa ve arkadaşları ciddi travma yaşayabilirdi. Yönetim doğru karar verdi çünkü Çimşir, Trabzon ailesinin bir çocuğu. Denizli ile oynanan kupa maçını çıplak gözle izledim ve Çimşir'in maç boyu oyunun içinde olmaya özen gösterdiğine tanık oldum. Vücut dili ve söylemleri ile Çimşir ve oyuncuları mükemmel bir birliktelik sergiledi.

BİLGİÇ: Kupa maçında da çok rahat oynayıp kazandılar. Öne geçip, skoru koruma korkusunda olan takım görüntüsünden uzaklaştılar. Bu mental değişiklik önemliydi. Üzerlerindeki sonuç baskısı, rakipleri de davetkâr hale getiriyordu. Hüseyin Çimşir, sanıyorum oyunculardaki bu endişeyi azalttı ve daha sorumluluk alan ve risk alan oyuna davet etti.

ÖZBOSTAN: Çimşir, camiayı, oyuncuları biliyor. Yabancı bir ortama gelmedi. Bunlar Hüseyin hocanın artısıydı. O da basit bir takım işler yaparak Trabzonspor'daki potansiyeli biraz daha ön plana çıkardı. İyi bir kadro var. Sorun bunun iyi işlenmemesiydi. Hüseyin hoca da bunu yapmaya başladı.

DOĞAN: Hüseyin Çimşir duruşu, liderliği ve futbol görüşüyle herkesin takdirini kazanmış bir isim. Trabzonspor camiası takımını iyi tanıyan, kendi evladına güvenerek doğru yaptı. Bu geçiş dışarıdan bir hocayla olsa sıkıntılar yaşanabilirdi. Bu riskler aza indi. Psikolojik dokunuş tamam. Hüseyin hocanın kritik maçlar ve anlardaki müdahaleleri, dokunuşları şampiyonluk yarışındaki etkisini belirgin hale getirecek.

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Çimşir daha önce Akhisar, Erciyes, Osmanlı, Konya ve Trabzon'da yardımcı antrenörlük yaparken ilk kez A takım çalıştırıyor...