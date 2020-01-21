Beşiktaş'tan Loris Karius kararı! Sözleşmesi uzatılmayacak

Süper Lig'in 18'inci haftasında lider Sivasspor'u taraftarı önünde yenip aradaki puan farkını eritmek isteyen Beşiktaş, şok bir skorla sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın 7'inci dakikasında Karius'un büyük hatası nedeniyle geriye düşen siyah-beyazlılar 33'te Ljajic ile beraberliği yakalasa da 45'de Yatabare'nin golüne engel olamadı. 67'de rakibi 10 kişi kalınca baskısını iyiden iyiye artıran Beşiktaş, aradığı golü bulamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isim ise Karius oldu. Yediği hatalı golün ardından Alman kaleci hem yönetimin hem de taraftarın sabrını taşırdı. Beşiktaş yönetimi de Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Karius ile ilgili kararı verdi.

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş Yönetimi sözleşmesinde 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan 26 yaşındaki kalecinin, istikrarsız görüntüsü sebebiyle sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Sezon sonunda tecrübeli isimle yolların ayrılacağı bildirildi.

"GELECEĞİMLE İLGİLİ..."

Beşiktaş'ın Antalya kampında geleceğiyle ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Loris Karius, "Beşiktaş'la olan sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Liverpool'la ise kontratım devam ediyor. Geleceğimle ilgili olarak kararımı sezon sonunda vereceğim. Şimdi tüm planlamam Beşiktaş'la sezon sonuna kadar elimden geldiği şekilde başarıyla mücadelemi sürdürmek" ifadelerini kullanmıştı.

SATIN ALMA OPSİYONU 8 MİLYON

Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıl kiraladığı Alman kalecinin satın alma opsiyonu 8 milyon euro olarak belirlenmişti. Beşiktaş Alman kaleci için Liverpool'a ayrıca 2.5 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.