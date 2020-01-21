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Galatasaray'da 'in gözünden düşen Younes yolcu

Galatasaray, teknik direktör 'in gözünden düşen Faslı oyuncuyusu Younes 'yı kiralık gönderme kararı aldı. Belhanda’dan gelen kiralama bedeli Ryan Babel’deki gibi gelir olarak gösterilip transfere kaynak oluşturulacak.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Galatasaray'da Fatih Terim'in gözünden düşen Younes Belhanda yolcu

Devre arasında satış listesine koyulan Belhanda'ya Suudi Arabistan'dan teklif gelmedi. Takımda düşünülmeyen Belhanda, sezonun ikinci yarısı için hazırlanan videoda yer almadı. Yeni on numarası Emre Akbaba olan Fatih Terim de kupadaki Ç.Rize maçından sonra Denizli maçında da Faslı yıldıza süre vermedi. Terim'in, Emre'ye alternatif olarak Taylan'ı kullanmasıyla Belhanda'nın forma şansı kalmadı.

AVRUPA'DA KULÜP BAKIYOR

Belhanda, menajeri William D'Avila'ya "Bana Avrupa'da kulüp bul" dedi. Fransa'ya dönmeye sıcak bakan Belhanda için kiralama formülü devreye sokuldu. Faslı oyuncunun ücretini ödemeye devam edecek kulüp, Babel'deki gibi kiralama bedelini gelir olarak gösterip transfere kaynak yaratacak.

BELHANDA NE YAPTI?

12 Süper Lig maçında 3 gol, 1 asistle oynadı.
Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada 1 gol attı.
Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 306 dakika forma giydi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in gözünden düşen Younes Belhanda yolcu
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