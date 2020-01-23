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attı! Granada Badalona deplasmanında 3-1 galip geldi

son 32 turu maçında Granada'yı Badalona deplasmanında öne geçiren gol 'ndan geldi. İspanyol ekibiyle ilk golünü atan Köybaşı'ya asisti yapan isim bir dönem forması giyen İspanyol forvet oldu. Granada sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak tur atlayan taraf olurken Köybaşı 36. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 23.1.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 12:19 ABONE OL
İsmail Köybaşı attı! Granada Badalona deplasmanında 3-1 galip geldi

Kral Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan 3. tur müsabakalarında 3. ligden Badalona ile deplasmanda karşılaşan Granada'da İsmail Köybaşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında, Fenerbahçe'de oynadığı dönemden de takım arkadaşı olan Roberto Soldado'nun kafa vuruşuyla verdiği asistte topla buluşan Köybaşı, attığı golle Granada'yı 1-0 öne geçirdi.

Maçın 36. dakikasında sağ bacağında kas çekmesi sakatlığından oyuna devam edemeyen Köybaşı, Antonio Puertas ile değiştirildi.

Granada'da ilk sezonunu geçiren ve lig maçlarında yedek bekletilen Köybaşı, kırmızı beyazlı formayla ilk golünü attı.

Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatmalarında, Maxime Gonalons (Dk. 102) ve Carlos Fernandez (Dk. 110) ile goller bulan Granada, sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura adına yazdırdı

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İsmail Köybaşı attı! Granada Badalona deplasmanında 3-1 galip geldi
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