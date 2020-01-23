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2 – 1 ! Galatasaray Çaykur Rizespor maçı geniş özeti BURADA!

son 16 turu maçları kapsamında ile Çaykur yeşil sahada kozlarını paylaştı. Toplam 3 golün olduğu karşılaşmada Galatasaray 60. Dakikada penaltı vuruşuyla Adem Büyük ve 82. Dakikada Mario Lemina’nın golüyle 2-1’lik skorla galibiyeti kazanırken, Rizespor’un tek golünü penaltı vuruşuyla 77. Dakikada Oğulcan Çağlayan ile kaydetti. Öte yandan maçı kaçıran veya yeniden izlemek isteyen futbolseverler mücadelenin geniş özetini ile ilgili olarak arama motorlarında Galatasaray Rizespor şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Galatasaray Rizespor maç özeti ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte maçın geniş özeti…

Giriş Tarihi: 23.1.2020 23:56 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 23:57 ABONE OL
Galatasaray 2 – 1 Rizespor MAÇ ÖZETİ! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Çaykur Rizespor maçı geniş özeti BURADA!

ZTK son 16 turu rövanş karşılaşmaları kapsamında evinde Çaykur 'u konuk etti. Karşılaşma gollü geçerken Galatasaray sahasında 60. Dakikada penaltı vuruşuyla Adem Büyük ve 82. Dakikada Mario Lemina tarafından kaydedilen gollerle sahadan 2-1'lik skorla galip olarak ayrıldı. Misafir takımın gollerine ise penaltı vuruşuyla 77. Dakikada Oğulcan Çağlayan imza attı. Öte yandan maçı izleyemeyen ve tekrar seyretmek isteyen vatandaşlar karşılaşmanın geniş özeti ile ilgili arama motorlarında Galatasaray Çaykur Rizespor şeklinde araştırmalarına devam ediliyor. Galatasaray Rizespor maç özeti ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte maçın geniş özeti…

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ: ZTK GALATASARAY RİZESPOR MAÇI GENİŞ ÖZET…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Galatasaray Rizespor karşılaşması maç özeti ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz…

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Galatasaray 2 – 1 Rizespor MAÇ ÖZETİ! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Çaykur Rizespor maçı geniş özeti BURADA!
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