Galatasaray 2 – 1 Rizespor MAÇ ÖZETİ! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Çaykur Rizespor maçı geniş özeti BURADA!

ZTK son 16 turu rövanş karşılaşmaları kapsamında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma gollü geçerken Galatasaray sahasında 60. Dakikada penaltı vuruşuyla Adem Büyük ve 82. Dakikada Mario Lemina tarafından kaydedilen gollerle sahadan 2-1'lik skorla galip olarak ayrıldı. Misafir takımın gollerine ise penaltı vuruşuyla 77. Dakikada Oğulcan Çağlayan imza attı. Öte yandan maçı izleyemeyen ve tekrar seyretmek isteyen vatandaşlar karşılaşmanın geniş özeti ile ilgili arama motorlarında Galatasaray Çaykur Rizespor maç özeti şeklinde araştırmalarına devam ediliyor. Galatasaray Rizespor maç özeti ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte maçın geniş özeti…

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ: ZTK GALATASARAY RİZESPOR MAÇI GENİŞ ÖZET…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Galatasaray Rizespor karşılaşması maç özeti ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar…