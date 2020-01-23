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Galatasaray 2-1 Rizespor Maç Özeti... Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçı

23.01.2020 | 23:39

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Çaykur Rizespor'u Adem Büyük (p) ve Mario Lemina'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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