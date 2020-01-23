Galatasaray'da Emre Taşdemir Kayserispor'a kiralandı

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sözleşmesi 1 yıl uzatılan sol bek, Kayserispor'a kiralık olarak transfer oldu.

Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı kırmızılı kulübe transfer olan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek.

Emre Taşdemir, bu sabah Kayserispor'la antrenmana çıktı. Oyuncunun idmandan fotoğrafı sosyal medyaya düştü.





YILLIK 2 MİLYON 200 BİN ÖDENECEK

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2 milyon 200 bin lira sabit transfer ücreti ödeneceğini duyurmuştu.

Geçen sezonun devre arasında Bursaspor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre, Galatasaray formasıyla 13 lig, 4 de Türkiye Kupası maçında forma giydi.

EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?

8 Ağustos 1995 Ankara doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 25 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor'da başladı ve 2009 yılında Osmanlıspor'a, 1 yıl sonra da Ankaragücü'ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü'ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesih ederek Bursaspor'a gitti. 2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A Milli Takım'a kadar yükseldi. 10 Ocak 2019 tarihinde Galatasaray ile anlaşan Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek.