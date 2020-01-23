Tahkim Kurulu'ndan, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL ekleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 23 Ocak 2020 tarihli kararlarını açıkladı. Tahkim Kurulu; Fenerbahçe Kulübü'nün, Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 Esas 2020-03 Karar sayılı kararına yaptığı itiraz doğrultusunda yaptığı inceleme uyarınca sarı lacivertli kulüp tarafından sunulan başvuru dilekçesinde harcama limitini olumsuz etkilediği belirtilen 16 milyon TL'lik kısmının harcama limitine eklendiğini açıkladı.

İşte Tahkim Kurulu'nun açıklamasının ilgili kısmı:

"4. E.2020/13- K.2020/ 23

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir"