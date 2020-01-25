Beşiktaş ve Adana Demirspor'dan depremzedelere yardım organizasyonu

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde 28 Ocak Salı günü saat 20.00'de Neptunas'la oynayacağı maçın devre arasında, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleneceği bildirildi.

Taraftarların maçın devre arasında sahaya atacakları atkı ve berelerin, depremzedelere ulaştırılacağı kaydedildi.

ADANA DEMİRSPOR'UN TRİBÜN GELİRİ DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLECEK

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Boluspor maçından elde edilecek tribün gelirini deprem bölgesine göndereceğini açıkladı.

TFF 1. Lig'de yarın saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Boluspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, maçın tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara göndereceğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilerek, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; Boluspor ile yapılacak müsabakanın gelirleri Elazığ'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı olarak kullanılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.