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Euroleague'de Larkin üst üstte 4'üncü kez

Euroleague’de 21’inci haftanın en değerli oyuncusu () ’in ABD’li yıldızı  oldu. Larkin, Anadolu Efes’in deplasmanda ’i 80-75 mağlup ettiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Shane Larkin, üst üstte 4’üncü defa haftanın en değerli oyuncusu unvanının sahibi oldu.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 25.1.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 17:31 ABONE OL
Euroleague'de Larkin üst üstte 4'üncü kez MVP

Euroleague'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre; Anadolu Efes'in deplasmanda Real Madrid'i 80-75 mağlup ettiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Shane Larkin, üst üstte 4'üncü defa haftanın en değerli oyuncusu unvanının sahibi oldu.

27 yaşındaki yıldız oyuncu müsabakada 32 sayı, 4 asist, 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performansı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

REKORUNU GELİŞTİRDİ

Shane Larkin, geçtiğimiz hafta oynanan ASVEL müsabakasında gösterdiği performans sonucu Euroleague'de üst üstte 3'üncü kez haftanın MVP'si seçilerek Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste üç hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başarmıştı. Amerikalı yıldız basketbolcu bu hafta da MVP seçilerek kırılması güç bir rekora imza attı.

MAÇ SONUCU Real Madrid 75 - 80 Anadolu Efes

Larkin'in üst üstte haftanın MVP'si seçilmeye hak kazandığı maçlardaki istatistikleri şu şekilde:

Barcelona: 26 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma - 35 verimlilik puanı
Olimpia Milano: 23 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma - 30 verimlilik puanı
ASVEL: 29 sayı, 7 asist, 6 ribaund - 45 verimlilik puanı
Real Madrid: 32 sayı, 4 asist, 3 ribaund, 2 top çalma - 36 verimlilik puanı

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Euroleague'de Larkin üst üstte 4'üncü kez MVP
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