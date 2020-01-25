Galatasaray'da 3 futbolcu kadroya alınmadı

Galatasaray Süper Lig'in 19. haftasında İH. Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Florin Andone, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalarda yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina."

İKİ EKİP ARASINDAKİ 38. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. Geride kalan 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom'un 72 golüne Konya ekibi 21 golle yanıt verdi. İki takım ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona ermişti.

ASLAN KONYA'YA EN SON 2003 YILINDA YENİLDİ

Galatasaray, ligde Konyaspor'a 26 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Söz konusu 26 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 7 kez de berabere kaldı.

ASLAN'DA 1 CEZALI, 3 SINIRDA FUTBOLCU VAR

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde 1 cezalı, 3 de sarı kart ceza sınırında olan futbolcu bulunuyor. Brezilyalı futbolcu Marcao, Denizlispor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü. Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada İstanbul'da oynanacak Kayserispor maçında görev alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru ile adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de yarın ki mücadelede forma giyemeyecek.

FATİH TERİM: 5 - AYKUT KOCAMAN: 3

Fatih Terim ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar Süper Lig ve TFF Süper Kupası'nda toplam 14 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002'de Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan mücadelede karşılaştı ve Terim'in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı. Geride kalan 14 maçta Fatih Terim'in Aykut Kocaman'a 5-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 6 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Terim'in takımı 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri ise 16 gol attı.

DÜDÜK KORAY GENÇERLER'DE

Konyaspor - Galatasaray mücadelesini Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Serkan Tokat belirlenirken, AVAR'da Kerem Ersoy görev yapacak. Koray Gençerler yönetiminde daha önce 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar bu maçlarda 4 kez galip gelirken, 1 maçta mağlup oldu.