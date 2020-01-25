G.Saray’da deprem! Söylemekten bıktım

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte dün TT Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. TFF Tahkim Kurulu'nun F.Bahçe'ye yönelik yeniden limit belirleme açıklamasına sert çıkan Başkan Cengiz, "Kurallar yıpratılmak ve yok edilmek için koyulmaz" diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Oyun oynanırken kuralın değişmesine karşıyız. Ben geç kaldım, uykuya daldım, vitamin aldım, güreşmek istiyorum denmez. Futbolun köküne dinamit koymaktır. Kuralların yıkılmak için yapılmasına karşıyım. Rakibe, başkasına ek olanaklar verilmesine karşıyım. G.Saray olsa kesin TFF'den ceza gelirdi. %100 eminim. Galatasaray bir hata yapsa, tavlada pul bile çalsa amatöre kadar düşürürlerdi biliyorum."



DEVLET HİÇ DE ÇIPLAK DEĞİL

"Kendi ihtiyacınıza uygun olmadığı için bir anlaşmaya tu kaka diyemezsiniz. Daha iyi hale gelebilir hep birlikte buna çalışmalıyız. Ben 1 milyar 100 milyon liralık borcun altına başkan olarak imza attım. Size uygun gelmiyorsa giyme! Devletin bu adımını destekleyelim belki bir adım daha atar. Kral devletse bayağı giyinik, hiç de kral çıplak değil."



CENGİZ'DEN KISA KISA

Arda Turan konusuna kadar teknik heyetin önerdiği oyunculara hayır demedik.

Arda Turan'a karşı yönetimde özel bir husumetimiz yok.

İdari ve sosyal olarak biz Arda Turan'ın kulübe yararlı olmayacağını düşünüyoruz.

Asla Bizansın içinde olmadık.

Bu rahatsızlığın kapanması için bu toplantıyı gerçekleştirdik.

Gerektiğinde Fatih Terim ile de toplanırız. 90 milyon Euro'ya yaklaşan bir harcama sınırında istenenleri yaptık.

Herkes bizim yazımızı kışa çevirmeye çalışıyor. 10 puan üstümüzde olan lider takım ile kadro farkımız 6-7 kat.

Biz şampiyonluğa ulaşacağız.

Yürüyüşe devam edeceğiz.



19:05'TE TERİM'DEN JET YANIT

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saat tam 19.05'te yayımlanan mesajda Fatih Terim "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var" ifadelerini kullanırken mesaj kısa sürede binlerce beğeni aldı.