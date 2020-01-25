Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > La Liga'dan Muriç'e yeni talip! | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

'dan Muriç'e yeni talip! | haberleri

ve 'nda aldığı galibiyetlerle yoluna emin adımlarla ilerleyen 'de, çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler ile olan harcama limitleri sorununu halletmesi halinde, ve 'i kadrosuna katacak. Falette ile resmi sözleşmeyi imzalayan ancak lisans çıkartamayan Kanarya, Rodriguez ile de prensip anlaşmasına varmıştı. 'de bir yandan da takımdan gönderilecek isimler için çalışmalar sürüyor. İlk olarak ile yollarını ayıran Fenerbahçe, 'ı da elinden çıkarmak istiyor. Sarı-lacivertlilere sezon başında katılan için de gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Kosovalı yıldıza son olarak ekiplerinden talip oldu. Fenerbahçe'nin 'yi şu anda göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. İşte Fenerbahçe transfer haberlerinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.1.2020 12:00 ABONE OL
La Liga'dan Muriç'e yeni talip! | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

TFF ile olan harcama limiti sıkntısını gidermeye çalışan Fenerbahçe, yeniden Tahkim'e başvurmaya hazırlanırken transfer çalışmalarını da aksatmıyor. Sorun çözülür çözülmez Simon Falette ve Ricardo Rodriguez'e lisans çıkartacak olan Fenerbahçe'de, takımdan gönderilmesi planan isimler ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sloven futbolcu Miha Zajc'ı göndermesine kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Brescia ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Vedat Muriqi için en ciddi talibin Tottenham olduğu biliniyordu. Kosovalı golcü için Ada takımlarının yanı sıra La Liga ekipleri de transferde harekete geçti. Son olarak Muriqi'yi gündemine alan takım ise Real Sociedad oldu. Resmi teklif yapmaya hazırlanan İspanyollar kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile masaya oturacak. Ancak sarı-lacivertli yönetim Muriqi'yi satmayı kesinlikle düşünmüyor.

Vedat Muriqi Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 18. hafta sonunda 11 gol attı.

Fenerbahçe'den harcama limiti ve Vedat Muriç açıklaması

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
La Liga'dan Muriç'e yeni talip! | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN