TFF ile olan harcama limiti sıkntısını gidermeye çalışan Fenerbahçe, yeniden Tahkim'e başvurmaya hazırlanırken transfer çalışmalarını da aksatmıyor. Sorun çözülür çözülmez Simon Falette ve Ricardo Rodriguez'e lisans çıkartacak olan Fenerbahçe'de, takımdan gönderilmesi planan isimler ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sloven futbolcu Miha Zajc'ı göndermesine kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Brescia ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Vedat Muriqi için en ciddi talibin Tottenham olduğu biliniyordu. Kosovalı golcü için Ada takımlarının yanı sıra La Liga ekipleri de transferde harekete geçti. Son olarak Muriqi'yi gündemine alan takım ise Real Sociedad oldu. Resmi teklif yapmaya hazırlanan İspanyollar kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile masaya oturacak. Ancak sarı-lacivertli yönetim Muriqi'yi satmayı kesinlikle düşünmüyor.

Vedat Muriqi Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 18. hafta sonunda 11 gol attı.