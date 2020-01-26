Süper Lig'in 19. haftası oldukça heyecanlı bir maça sahne oluyor. Ligde 8. sırada bulunan Göztepe, kötü günler geçiren ve ligde 7. sırada bulunan Beşiktaş'ı konuk ediyor. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ev sahibi ekip için ekstra önem taşıyor. Sarı-kırmızılılar, yeni statlarının açılış karşılaşmasında Beşiktaş'ı mağlup etmek istiyor. Kara Kartal ise, Göztepe engelini geçip zirve yarışından kopmamanın peşinde. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

CANLI ANLATIM





İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.

Beşiktaş: Karius, Rıdvan, Ruiz, Vida, Douglas, Atiba, Necip, N'Koudou, Diaby, Boyd, Burak.





MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş'ı konuk ettiği son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Göztepe (4B 6M), tek galibiyetini geçen sezon aldı. İzmir ekibi, Mart 1970'ten bu yana rakibini evinde üst üste iki kez mağlup edemiyor.

Göztepe ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını gol yemeden kazanan Beşiktaş, lig tarihinde rakibi karşısında ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta üst üste iki kez aynı sonuçları almayan Göztepe (5G 2B 3M), son karşılaşmada Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. İzmir ekibi bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmak için Beşiktaş'ın karşısına çıkıyor.

Süper Lig'de oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Beşiktaş (1G), sezonun ilk 14 haftasında aynı sayıda yenilgi almıştı (8G 3B).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Göztepe (7; Galatasaray ile birlikte).

Süper Lig'in ilk 18 haftasında iç saha maçlarında kalesine en az şut gelen takım Göztepe (22).

2019/20 Süper Lig sezonunda duran toptan en fazla gol atan takım Beşiktaş (13). Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümü duran toptan gelen ekip konumunda (%55; 11/20).

Göztepe forması giyen Serdar Gürler'in Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'tan (4) daha fazla gol attığı sadece bir takım var (5; Antalyaspor).

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Caner Erkin (1 gol & 3 asist).

Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Göztepe ile karşılaştığı beş Süper Lig maçının dördünü en az ikişer gol atarak kazanırken; gol sevinci yaşayamadığı tek karşılaşmayı kaybetti.