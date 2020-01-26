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, Stadyumu'na kavuştu!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı Gürsel Aksel Stadı'nda konuk eden Göztepe, yeni stadındaki ilk maçına çıktı. TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı.

Giriş Tarihi: 26.01.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 16:50
Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'na kavuştu!

'in 19. haftasında Stadı'nda konuk eden , yeni stadındaki ilk maçına çıktı. tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı.

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'na kavuştu!

Maç öncesinde Susuzdede Parkı'nda toplanan Göztepeli taraftarlar, stada kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında 'nin efsane kadrosunda yer alan "Bombacı Halil" lakaplı Halil Kiraz'ın evinin önüne gelen taraftarlar, Halil Kiraz lehine tezahüratlar yaptı. Halil Kiraz da taraftarlarla birlikte tezahüratlara eşlik etti.

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Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'na kavuştu!

Satışa çıkan kombine biletlerinin çoğunun satıldığı statta, maçı biletleri de çıktığı gibi tükenmişti.

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'na kavuştu!

GÖZTEPELİ TARAFTARLAR MUTLU

Göztepeli taraftar Şahber Bilgen Akman kendi statlarına kavuştuklarını ve mahallelerinin canlandığını belirterek, "Golleri bekliyoruz inşallah." dedi.

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'na kavuştu!

Yeni stada sahip olmanın hayalini bile kuramadıklarını kaydeden taraftarlardan Erdi Akman, "Bugün burada olmak şampiyonluktan daha değerli. 95 sene boyunca bırakın mülk, stat, arazi sahibi olmayı, bir taşı olmayan kulübün stadına giriyoruz." diye konuştu.


Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'na kavuştu!

DEPREMZEDELER İÇİN KIŞLIK MALZEMELER TOPLANDI

Karşılaşma öncesinde Türk Kızılay tarafından Elazığ merkezli depremden etkilenenlere gönderilmek üzere kurulan stantlarda kışlık giyim malzemeleri toplandı. Bu arada müsabaka başlamadan oyuncu Rıza Kocaoğlu ile babası "Amigo İsmail" orta sahada taraftarlara üçlü çektirdi. Öte yandan Göztepeli futbolcular ısınmaya stat açılışına özel üretilen formalarla çıktı. Karşılaşmanın başlangıcıyla birlikte Göztepeli taraftarlar "İsyan Marşı" seslendirdi.

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'na kavuştu!

GÜRSEL AKSEL STADI

34 dönüm alan üzerine inşa edilen Spor ve Merkezi'nde stat dışındaki kafe, restoran, ticari alan, kulüp ve oyuncak müzesi, sağlık merkezi ve fitness salonu gibi yapılar ise önümüzdeki dönemde açılacak. Merkezin çatısında 600 metrelik yürüyüş parkuru da yer alıyor.

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