Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'na kavuştu!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı Gürsel Aksel Stadı'nda konuk eden Göztepe, yeni stadındaki ilk maçına çıktı. TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı.
Giriş Tarihi: 26.01.2020
16:41
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
16:50
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Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı Gürsel Aksel Stadı'nda konuk eden Göztepe, yeni stadındaki ilk maçına çıktı. TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, Göztepe-Beşiktaş maçıyla kapılarını açtı.
Maç öncesinde Susuzdede Parkı'nda toplanan Göztepeli taraftarlar, stada kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında
Göztepe'nin efsane kadrosunda yer alan "Bombacı Halil" lakaplı Halil Kiraz'ın evinin önüne gelen taraftarlar, Halil Kiraz lehine tezahüratlar yaptı. Halil Kiraz da taraftarlarla birlikte tezahüratlara eşlik etti.
Satışa çıkan kombine biletlerinin çoğunun satıldığı statta,
Beşiktaş maçı biletleri de çıktığı gibi tükenmişti.
TARAFTARLAR MUTLU GÖZTEPELİ
taraftar Göztepeli Bilgen Akman kendi statlarına kavuştuklarını ve mahallelerinin canlandığını belirterek, "Golleri bekliyoruz inşallah." dedi. Şahber
Yeni stada sahip olmanın hayalini bile kuramadıklarını kaydeden taraftarlardan Erdi Akman, "Bugün burada olmak şampiyonluktan daha değerli. 95 sene boyunca bırakın mülk, stat, arazi sahibi olmayı, bir taşı olmayan kulübün stadına giriyoruz." diye konuştu.
DEPREMZEDELER İÇİN KIŞLIK MALZEMELER TOPLANDI
Karşılaşma öncesinde Türk Kızılay tarafından Elazığ merkezli depremden etkilenenlere gönderilmek üzere kurulan stantlarda kışlık giyim malzemeleri toplandı. Bu arada müsabaka başlamadan oyuncu Rıza
ile babası "Amigo İsmail" orta sahada taraftarlara üçlü çektirdi. Öte yandan Kocaoğlu futbolcular ısınmaya stat açılışına özel üretilen formalarla çıktı. Karşılaşmanın başlangıcıyla birlikte Göztepeli taraftarlar "İsyan Marşı" Göztepeli seslendirdi. nı
GÜRSEL AKSEL STADI
34 dönüm alan üzerine inşa edilen
Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde stat dışındaki , restoran, ticari alan, kulüp ve oyuncak müzesi, sağlık merkezi ve kafe salonu gibi yapılar ise önümüzdeki dönemde açılacak. Merkezin çatısında 600 metrelik yürüyüş parkuru da yer alıyor. fitness