"Lucescu'nun gündeme gelmesi Türk futbol adına komedidir"

İstikrarı olmayan, her gittiği takımda yarım işler yapmış bir isim. Taraftarın isteği önemli ama yönetim duygusal karar alamazKupadan elenmiş, ligde ilk ikiye girmesi bile mucize olan Beşiktaş… Sergen Yalçın ne yapacak, gelecek sezonun takımını mı kuracak?Görev yaptığı yerlerden kısa sürede ayrılmasını faal futbolculuk dönemindeki Sergen'e benzetiyorum. Bu bir soru işareti!..



Bu ortamda Yalçın gelmeli!

Şu anki görünüşe göre yönetimden Sergen Yalçın hamlesi gelecek. Geçen sezon Fenerbahçe'nin yaptığı gibi! İşler kötü giderken Fenerbahçe'de de Cocu'nun yerine taraftarın istediği Ersun Yanal geldi. Şimdi de Beşiktaş'ta taraftarın istediği Sergen Yalçın... Mutlaka yeni teknik direktörle beraber takıma bir hava gelecektir ama takımın yapısı ve kalitesini düşündüğümde çok da verimli olmayacaktır. Sergen Yalçın çok önemli bir yetenek idi. Teknik adamlıkta bugüne kadar zekasını kullandığını gördüm. Ama her görev yaptığı yerde çok kısa sürede ayrılmasını biraz faal futbolculukta olan Sergen'e benzetiyorum. Bu kafamda bir soru işareti. Fakat şu aşamada taraftar da istediği için takımın da durumu ortadayken Sergen Yalçın daha iyi olur. - ÖMER ÜRÜNDÜL

Bu takımı kimse kurtaramaz!

Sergen, Beşiktaş'ın efsanesidir. Eninde sonunda göreve gelecek. Hem taraftar istiyor hem de mevcut durumda taraftarın arzusuna kulak vermek zorunda. Ama daha önce Rıza Çalımbay, Ertuğrul Sağlam ve Samet Aybaba gibi çok ciddi isimler görev aldı Beşiktaş'ta… Üçünün de başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Ben Sergen'in yerinde olsam gelmem. Çünkü koskoca bir yarım sezon var. Kupadan elenmiş bir Beşiktaş. Bırakın şampiyonluğu ilk ikiye girmesi bile mucizelere kalmış bir Beşiktaş. Sergen ne yapacak, gelecek sezonun takımını mı kuracak? Zaten takım yaşlı. Birçok oyuncu son dönemini yaşıyor. Sonuç olarak Sergen'in yerinde olsam gelmem ama bazı görevler kaçınılmazdır. - AHMET ÇAKAR

Yabancı teknik adam olmalı

Beşiktaş için sezon bitti. Bu nedenle gelecek hocayı da iyi seçmek lazım. Sergen Yalçın ön planda fakat uygun olduğunu düşünmüyorum. İstikrarı olmayan, her gittiği takımda yarım işler yapmış bir isim! Taraftarın isteği değerli ama Beşiktaş yönetimi burada duygusal bir karar alamaz. Tribüne oynarsa ona da saygı duyulmalı! Diğer isimler Tayfun Korkut ve Samet Aybaba. Eğer geçiş dönemi için bir teknik adam aranıyorsa en doğru isim Samet Aybaba olur. 'Her şeyi bir kenara bırakalım, yabancı bir teknik adam bulalım. Bizi geleceğe hazırlasın' diyorsa yönetim, bu daha mantıklı olur. Lucescu'nun gündeme gelmesi ise Türk futbol adına komedidir. Benim bir sözüm olamaz! - MURAT ÖZBOSTAN

BİR SEZONU TAMAMLAYAMADI

Sergen Yalçın, teknik adamlık kariyeri boyunca 7 farklı takım çalıştırdı. Ancak genç hoca, bir sezonda en fazla 22 lig maçına çıkabildi. Yalçın, en yüksek puan ortalamasına 2013-2014 sezonunda 1.8'lik değeriyle Gaziantep'te ulaşmıştı.

MİRCEA LUCESCU'NUN ÇALIŞMASI YASAK!

Beşiktaş'ta sportif direktörlüğe Mircea Lucescu'nun getirileceği konuşulurken, dün Rumen teknik adamla ilgili flaş bir açıklama geldi. Sion Başkanı Christian Constantin, birlikte çalışmak istedikleri Lucescu ile ilgili konuştu. Constantin, 74 yaşındaki çalıştırıcının Aralık ayında ameliyat olduğunu ve Haziran'a kadar çalışmasının yasak olduğunu söyledi. Siyah-beyazlıların bu gelişmenin ardından başka bir plan üzerinde çalışacakları öğrenildi.

Reha Kapsal: Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun