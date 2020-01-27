Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Konya'da İttifak Holding Konyaspor'un rakibi oldu. Karşılaşmayı baştan sona üstün oynayan taraf olan sarı-kırmızılılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Aslan'a galibiyeti getiren goller Radamel Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük'ten geldi.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile oynanan maçta ayağı kırılan ve sahalardan uzun süre uzak kalan Emre Akbaba, kimsenin beklemediği bir şekilde dönüş yaptı. Yıldız orta saha Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönerken, karşılaşmada harika bir de gole imza atmıştı. Akbaba daha sonra Süper Lig'de oynanan Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarında da ağları sarsmayı başardı. Emre Akbaba'nın dönmesiyle birlikte de Belhanda'ya kulübe yolu görünmüştü.

SÖZLEŞME DETAYI ORTAYA ÇIKTI!

Emre Akbaba'nın sözleşmesinde 15 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu iddia edilmişti. Futbol Arena'da yer alan habere göre Emre Akbaba'nın sözleşmesinde böyle bir madde bulunmuyor. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in de fizik gücünü bulması halinde Emre Akbaba'nın takıma daha fazla katkı sağlayacağına inandığı ve oyuncuya çok güvendiği kaydedildi.