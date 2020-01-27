MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 13 puan toplayan ve 17. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 21 Ocak tarihinde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Sarı lacivertli ekip teknik direktörlük görevine bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiğini açıkladı. Akçay ile 6 ay+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay Beştepe Tesislerimizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın Teknik Direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

Akçay, 2013-2014 yılları arasında Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay



Beştepe Tesislerimizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın Teknik Direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi.



Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz.#Ankaragücü pic.twitter.com/tNVgmgG0UZ — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 27, 2020