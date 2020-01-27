Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

'nde dönemi

ekiplerinden , Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'ın getirildiğini açıkladı. Deneyimli teknik adam, 6 ay artı 1 yıllık sözleşmeye imza attı. MKE Ankaragücü 21 Ocak Salı günü Kaplan ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 20:13 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 20:51 ABONE OL
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 13 puan toplayan ve 17. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 21 Ocak tarihinde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Sarı lacivertli ekip teknik direktörlük görevine bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiğini açıkladı. Akçay ile 6 ay+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay Beştepe Tesislerimizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın Teknik Direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

Akçay, 2013-2014 yılları arasında Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN