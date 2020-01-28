Nefes kesen maçta Athletic Bilbao, Tenerife'yi penaltılarla geçti

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Athletic Bilbao, Tenerife'ye konuk oldu.
Heliodoro Rodriguez Lopez Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikalık bölümü Joselu (2) ile Inaki Williams'ın (2) karşılıklı golleriyle 2-2 sona erdi.
Uzatma bölümünde 105+1'de Dani Gomez'in penaltıdan bulduğu golle 3-2 öne geçen ev sahibi ekip 118'de Yuri Berchiche'nin golüne engel olamadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Athletic Bilbao adını çeyrek finale yazdırdı.