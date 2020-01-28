Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır."

EN AZ 2 HAFTA YOK!

Sağ uyluk kasında orta düzeyde zorlanma ve kanama belirlenen yıldız isimlerin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu durumda Saracchi ve Falcao'nun 23 Şubat'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyememe ihtimalleri ortaya çıktı.