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: 'dan ve açıklaması!

'de 19. haftada oynanan İttifak Holding maçında sakatlanan ve 'nun son durumu hakkında 'dan bilgilendirme yapıldı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre iki yıldızında sağ uyluk kasında orta düzeyde zorlanma belirlendi. ve 'nun bu durumda en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Böyle olması durumunda Saracchi ve Falcao, 'ta oynanacak derbisinde forma giyemeyebilir...

Giriş Tarihi: 28.1.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 15:55 ABONE OL
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao açıklaması!

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır."

EN AZ 2 HAFTA YOK!

Sağ uyluk kasında orta düzeyde zorlanma ve kanama belirlenen yıldız isimlerin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu durumda Saracchi ve Falcao'nun 23 Şubat'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyememe ihtimalleri ortaya çıktı.

Konyaspor 0-3 Galatasaray MAÇ SONUCU

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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao açıklaması!
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