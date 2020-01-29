Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi. Beşiktaş TFF'ye yaptığı bildirimde, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

NEVZAT DEMİR TESİSLERİNE GELMİŞTİ

Beşiktaş'ın TFF'ye bildirdiği Sergen Yalçın, sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesislerine gelmişti.

Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya gelmişti.

Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye'ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.