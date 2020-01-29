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stoperini Arjantin'de buldu!

Ara döneminin sona ermesine sayılı saatler kala çalışmalarını hızlandırdı. Şimdiye dek 3 ismi kadrosuna katan Galatasaray'da son olarak stoper transferi için de geri sayıma geçildi. Aslan, eski yıldızı 'nun yanı sıra ile sözleşmesini fesheden 'yı da kadrosuna katarak kanat transferini noktalamıştı. Bunun yanında Nagatomo'dan memnun olmayan ve bir sol bek transferi isteyen Terim'in yüzü, ile gülmüştü. Uruguaylı sol bek çıktığı 2 maçında 2 asistlik katkı sundu. Galatasaray'da yeni hedef ise stoper transferiydi. Aslan, sakatlanarak sezonu kapatan Luyindama'nın yerine arayışlarını sürdürürken o ismi Arjantin'de buldu. İşte Galatasaray transfer haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 29.1.2020 10:19 ABONE OL
Galatasaray stoperini Arjantin'de buldu!

Süper Lig'de ikinci yarıya hızlı bir giriş yapan Galatasaray, üst üste Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarından galip ayrıldı. Aslan, bunun yanında Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını çeyrek finale yazdırdı ve Alanyaspor ile eşleşti. Lider Sivasspor'un Çaykur Rizespor karşılaşmasında takılmasıyla zirveyle puan farkını 8'e indiren Galatasaray'da yeniden zirve hesapları yapılmaya başlandı.

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ!

Sarı-kırmızılılarda transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şimdiye dek Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika transferlerini tamamlayan Galatasaray, Ryan Babel ve Nzonzi ile de yollarını ayırdı. Aslan'ın bir yabancı futbolcu ile daha yollarını ayırması beklenirken bunun Nagatomo olacağı belirtiliyor.

Milli takımda sakatlanarak sezonu kapatan Luyindama'nın da sözleşmesini dondurmak isteyen Galatasaray, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Aslan, Velez Sarsfield forması giyen Lautaro Gianetti'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 26 yaşındaki savunmacının kiralanması için resmi teklifin yapıldığı öğrenildi.

LAUTARO GIANETTI KİMDİR?

Stoper pozisyonunda forma giyen Gianetti, Velez Sarsfield forması giyiyor. 26 yaşında kaptanlık görevini de üstlenen Gianetti, bu sezon 14 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. 2012 yılından itibaren Velez forması giyen futbolcu, Galatasaray'a transferi gerçekleşirse ilk defa yurt dışına çıkmış olacak. Lautaro Gianetti'nin Velez ile 2,5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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Galatasaray stoperini Arjantin'de buldu!
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