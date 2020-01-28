Arda Turan'dan son dakika Galatasaray açıklaması

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan, transfer sürecine ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Galatasaray Kulübü'ne hiçbir yanlışı olmadığını belirten Turan, adı üzerinden sarı kırmızılı kulüpte bir tartışma yaşanmış veya yaşanıyorsa bunun kendisini üzeceğini belirtti.

Galatasaray Kulübü ve yönetim kurulunun alacağı kararı saygıyla karşılayacağını belirten Turan, "Çünkü aslolan Arda Turan değil, Galatasaray Spor Kulübü'dür. Ben bunu hiç unutmadım" ifadelerini kullandı.

Taraftar grubu UltrAslan'a teşekkür eden oyuncu teknik direktör Fatih Terim'e de ayrı bir parantez açtı. Kendisiyle yaşadığı zorlu süreçlere rağmen en ihtiyacı olduğu anda kendisine yardım eli uzattığı için Terim'e minnettar olduğunu belirten Arda, "En karamsar olduğum anlarda yine bana yol gösterici oldu. Benim ve ailemin babası çocuğumun dedesidir. Hayatım boyunca da öyle olacaktır. Şartlar ne olursa olsun İçimdeki Galatasaray aşkı hep aynıdır. Dualarım her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın başarısı için olacak." dedi.

Galatasaray geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından konuyla ilgilli çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve yönetimle arasında fikir ayrılığının olduğunu net sözlerle ifade etmişti: "Benim adıma buradaki kararın Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine şans vermek, kapı açmak düşüncesinde olduğumu toplantıda ilettim. Onlar bu konuda bu düşüncede olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır, evet öyledir. Toplantıdan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesi gerektiğini söyledim. Ama ben toplantıdan ayrılır ayrılmaz bir kaç gazeteciye bu konuda bilgi verilmiş. Ben yönetim ile ayrılık yok derken, çaba harcıyorum ama zaman zaman hayal kırıklığı yaşıyorum."

Deneyimli çalıştırıcının bu açıklamaları üzerine Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, "Fikir ayrılığındaysak ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Ancak fikir ayrılığı yok. Teknik ekibin bu kardeşimizle gönül bağlantısı olabilir, biz buna saygı duyarız. Biz zamanı geldiğinde Arda ile gurur duyduk. Ben teknik direktör olsam başkana başkan yardımcısına bunu yakıştırmam, hicap duyarım. Bilgi sızdırma. Hiç hoş olmadı." şeklinde konuştu.

İşte Arda Turan'ın yaptığı o paylaşım: