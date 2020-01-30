Galatasaray'dan ayrılması beklenen Steven Nzonzi Paris'e gitti

Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, 13 Aralık'ta disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmıştı. O günden beri kadro dışı olan Nzonzi, bugün İstanbul'dan ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları'nın saat 15.20'de kalkan TK 1827 sefer sayılı uçağı ile Paris'e gitti.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Nzonzi'yi Fransa ekiplerinden Rennes'in istediği ifade ediliyordu. Steven Nzonzi Galatasaray'da bu sezon 15 resmi maçta göre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.

FATİH TERİM'DEN NZONZI AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Steven Nzonzi'nin kadro dışı kalmasıyla ilgili bilgi vermesi istenen Fatih Terim "Nzonzi'nin yaptığının karşılığı buydu, biz de uygulamaya koyduk. Kimsenin böyle bir şey yapma hakkı yok. Tavrı sadece bana değil, arkadaşlarına da saygısızlık, böyle bir karar aldık" demişti.

SOSYAL MEDYADA GALATASARAY'I SİLMİŞTİ

Kadro dışı bırakılan Steve Nzonzi, Instagram hesabından Galatasaray paylaşımlarını silip Galatasaray'ı da takip etmeyi bırakmıştı.