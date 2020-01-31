Fenerbahçe Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

Fenerbahçe'de sezon başı Huddersfield Town'dan transfer edilen Danimarka'lı stoper Zanka ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, 29 yaşındaki stoperin, milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf'a kiralandığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

"Oyuncumuz Mathias "Zanka" Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır.

Kendisine yeni takımında başarılar dileriz."

"TECRÜBELİ BİR OYUNCUYUM"

Danimarkalı stoper, yeni takımında ilk röportajını verdi.

Transfer süreci ile ilgili konuşan Danimarkalı oyuncu "Her şey çok hızlı gerçekleşti, 12 saat içinde oldu transfer. Biraz hareketliydi ancak iyi bir görüşme gerçekleştirdim Düsseldorf ile ve sonunda bu transfer için mutluyum." dedi.

Defanstaki özelliklerinden bahseden Zanka; "29 yaşındayım ve tecrübeli bir oyuncuyum. Düsseldorf'a katkı vermek istiyorum. Atletik bir defans oyuncusuyum, hızlıyım ve oyuna kalite de katarım." dedi.

Hedeflerinden de bahseden oyuncu; "Hedefim Düsseldorf'u ligde tutmak. Şu anda kulüp olması gereken yerde değil. Futbolumla olabildiği kadar katkı vermek ve sıkı çalışarak üzerime düşeni yapmak istiyorum." dedi.